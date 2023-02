Real Madrid estreia diante do Al Ahly no Mundial com baixas no elenco e focado na Champions League

Favorito para a conquista de seu oitavo título mundial - o quinto desde que a competição passou a ser organizado pela Fifa -, o Real Madrid chega a Marrocos em meio à uma instabilidade na temporada. Atual campeão da Champions League e do Campeonato Espanhol em 2021/2022, o clube vive seu pior momento no último ano, com uma série de desfalques e resultados negativos em campo antes de enfrentar o Al Ahly, pela semifinal do Mundial de Clubes.

Assim como outros clubes da Europa, o Real Madrid tem um elenco curto, muito por opção de Carlo Ancelotti e da direção. Conta com 23 jogadores em sua equipe principal, mas a sequência de jogos nas últimas semanas, pelo Campeonato Espanhol e Copa do Rei, fez com que o time sofresse diversas baixas: Thibaut Courtois, Éder Militão, Ferland Mendy, Lucas Vázquez, Eden Hazard e Karim Benzema se recuperam de lesão e são dúvida para o Mundial.

Destes, apenas Courtois, Militão e Benzema ainda não foram cortados da competição e estão inscritos pelo clube. O Real Madrid viajou nesta segunda-feira, com 22 atletas em sua delegação. Caso vença o Al Ahly na semifinal, eles poderiam entrar em campo em uma eventual final contra o Al-Hilal. No lugar dos desfalques, Ancelotti chamou quatro jogadores: Lucas Cañizares, Marvel, Mario Martín y Arribas.

Um dos motivos para essa decisão da comissão técnica se deve pela sequência de jogos do Real Madrid, em fevereiro e março. Pela Liga dos Campeões, os merengues enfrentam o Liverpool nas oitavas de final; nas semifinais da Copa do Rei, terão um clássico com o Barcelona - será o primeiro encontro das equipes desde a final da Supercopa da Espanha.

Nos últimos jogos, foram seis vitórias, três derrotas e dois empates. Um aproveitamento de 60%, que coloca o Real Madrid a oito pontos do líder Barcelona no Campeonato Espanhol. A última partida antes da viagem para o Mundial foi a que gerou mais preocupação na comissão técnica. Derrota para o Mallorca por 1 a 0 e as lesões de Benzema, Courtois e Militão.

Carlo Ancelotti terá uma série de desfalques para enfrentar o Al Ahly nesta quarta-feira. Foto: Jalal Morchidi/EFE

Na temporada 2021/2022, o clube ostentou a fama de ter um dos melhores trios de ataque do mundo. Karim Benzema, atual vencedor da Bola de Ouro, Vini Jr. e Rodrygo - por vezes Asensio - ajudaram o Real a obter seus principais objetivos no ano. Sem seu centroavante, que já perdeu a Copa do Mundo e boa parte dos jogos por lesão, o time passa por uma instabilidade. Fora da semifinal, Ancelotti não irá forçar um retorno do francês antes da hora.

Apesar dos clubes europeus não darem a mesma importância que os sul-americanos para o Mundial, o Real Madrid pode chegar à sua quinta conquista na competição - desde que passou a ser organizada pela Fifa - em sua sexta participação. O único ano em que não foi campeão foi em 2000, na edição disputada no Brasil. Na ocasião, o Corinthians conquistou o título, nos pênaltis, sobre o Vasco.

Para os brasileiros do elenco, o Mundial de Clubes tem um peso a mais. Rodrygo, hoje com 22 anos, foi decisivo na conquista da Liga dos Campeões com o clube na última temporada. Antes da partida semifinal diante do Al Ahly, atacante revela que é uma grande oportunidade o título do Mundial de Clubes. “Quem veste a camisa do Real Madrid entra em campo para conquistar todos os títulos. A história gloriosa de um clube se mede, principalmente, por sua galeria de troféus. Chegamos como campeões europeus e vamos defender esse mérito. Queremos o Mundial”, afirmou.

Rodrygo é um dos destaques ofensivos do Real Madrid nesta temporada. Foto: Francisco Ubilla/AP

Para enfrentar o Al-Hilal, precisará derrotar o Al Ahly pelo caminho. Atual campeão da Liga dos Campeões africana, a equipe egípcia derrotou o Seattle Sounders na última fase, com um gol de Magdy na reta final do jogo. Também eliminou o Auckland City, da Nova Zelândia, com uma vitória fácil por 3 a 0. A melhor colocação da equipe em um Mundial foi na edição de 2020, quando terminou em terceiro lugar após derrotar o Palmeiras nos pênaltis.

FICHA TÉCNICA

AL AHLY X REAL MADRID

AL AHLY: El Shenawy; Hany, Metwalli, Abdelmonem, Maaloul; Dieng; El Shahat, Afsha, Abdel Kader; Sherif, Tau. Técnico: Marcel Koller.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba e Camavinga; Valverde, Kroos (Tchouaméni) e Modric; Asensio, Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Andrés Matonte Cabrera (URU).

Horário: 16h.

Local: Estádio Príncipe Moulay Abdellah.

TV: SporTV e CazéTV (YouTube e Twitch).