Gol contra impressionante do goleiro dá vitória ao Real Madrid sobre o Napoli na Champions League

Em um grande jogo, o Real Madrid derrotou o Napoli, por 3 a 2, em Nápoles, nesta terça-feira, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo C da Champions League. Com o resultado, a equipe espanhola lidera a chave com seis pontos, contra três dos napolitanos e do Braga, que bateu o Union Berlin, na Alemanha, também por 3 a 2.

Apesar de enfrentar um estádio lotado e uma torcida apaixonada, o Real Madrid mostrou personalidade e confiança para atacar e ser atacado pelo Napoli.

Aos cinco minutos, Rodrygo foi lançado na meia direita e bateu para bela defesa do goleiro Meret, Em um jogo aberto, o Napoli foi responder na bola parada, aos 18 minutos. Após escanteio pela esquerda, o zagueiro Ostigard ganhou de cabeça e abriu o placar.

Valverde comemora gol da vitória merengue sobre o Napoli. Foto: Alberto Pizzoli/ AFP

A inferioridade não desanimou o Real. Com muita rapidez na troca de passes, a equipe espanhola foi em busca da virada ainda na primeira etapa. Bellingham, um dos melhores em campo, roubou a bola na saída do Napoli e serviu Vinicius Junior: 1 a 1, aos 27 minutos. Mas o lance mais bonito ocorreu aos 34 minutos. Bellingham passou por toda a defesa napolitana e, com categoria, marcou o segundo gol espanhol.

Se o primeiro tempo foi disputado em alta velocidade, o início da etapa final foi impressionante o ritmo do Napoli, que pressionou o Real. Aos 9 minutos, o empate veio em pênalti cobrado por Zielinski. A partir daí, o Napoli passou a atuar só no campo de ataque e teve pelo menos três grandes chances de virar o placar. Mas o Real é um time acostumado a sofrer e, com o tempo, soube reequilibrar o jogo.

Aos 28 minutos, Bellingham perdeu grande chance de cabeça, após finalização de Vinicius Junior defendida parcialmente por Meret. O Napoli diminuiu a intensidade no ataque e o Real contou com a sorte para chegar ao terceiro gol, aos 33 minutos. Valverde mandou uma bomba de fora da área, ela desviou na zaga, bateu no travessão, em Meret e entrou. O árbitro deu gol contra do goleiro.

Daí até o final, o Napoli, mesmo sem forças, tentou o empate até o último segundo. Ostigard quase fez o terceiro, mas Kepa defendeu.

Outros resultados da Champions League em 03/10

Grupo A

Copenhagen 1 x 2 Bayern de Munique

Manchester United 2 x 3 Galatasaray

Grupo B

PSV 2 x 2 Sevilla

Lens 2 x 1 Arsenal

Grupo D