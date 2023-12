Real Madrid parabeniza Endrick após título do Palmeiras no Brasileirão: ‘Orgulhosos’

O 12º título brasileiro do Palmeiras foi comemorado pelo Real Madrid. Em publicação nas redes sociais, o clube merengue exaltou a conquista alviverde por causa de Endrick, que, em junho do ano que vem, se tornará jogador da equipe espanhola. O jovem de 17 anos teve atuações decisivas na reta final do Brasileirão e marcou o único gol palmeirense no jogo do título, o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, nesta quarta-feira.

“Parabéns, Endrick, pelo segundo Brasileirão consecutivo”, escreveu a página oficial do Real, lembrando o título do Palmeiras na edição passada do campeonato, na qual o garoto não chegou a ter grande protagonismo, mas integrava o elenco. “Seu gol no último jogo ajudou seu time, o Palmeiras, a conquistar um título merecido. Estamos muito orgulhosos de você”, completou.

Na semana passada, Carlo Ancelotti, técnico do Real, disse que vem acompanhado o desenvolvimento do atacante de apenas 17 anos. “Nós estamos observando e estamos encantados com ele. Estamos observando que sua evolução é muito, muito rápida. Estou encantado que ele possa estar conosco na próxima temporada”, afirmou o italiano, embora não seja certo se permanecerá no clube merengue, pois seu contrato termina justamente na metade do ano que vem. O treinador não confirma, mas o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, garante que ele será o treinador da seleção brasileira após o fim do contrato de Fernando Diniz como interino.

Endrick fez o gol no empate com o Cruzeiro que confirmou o título do Palmeiras Foto: Cris Mattos / Reuters

Endrick é o jogador mais jovem a ser convocado para o Brasil desde Ronaldo Fenômeno, em 1994. Na atual temporada, após um períodos de oscilação e falta de oportunidade, deslanchou na reta final. A venda ao Real Madrid, contudo, se concretizou bem antes disso, ainda em dezembro do ano passado, por 35 milhões de euros, com a possibilidade de mais 25 milhões de euros em bônus por desempenho. Em julho de 2024, completará 18 anos e estará apto para se apresentar ao clube merengue.