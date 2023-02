Real Madrid x Al-Hilal: onde assistir, horário e escalação das equipes da Final do Mundial de Clubes

Vale titulo mundial! Neste sábado, às 16h, o Real Madrid, campeão da última edição da Liga dos Campeões da Europa, faz a sua oitava participação numa final em um Mundial de Clubes. Os adversários são os sauditas do Al-Hilal, campeões da Liga dos Campeões da Ásia, que bateram o Flamengo na semifinal da competição.

Carregando favoritismo, equipe de Carlo Ancelotti deve contar com protagonismo de Vinícius Júnior e volta do francês Karim Benzema. Pelo lado do Al-Hilal, o meio-campista Salem Al-Dawsari pretende repetir atuação de gala contra o Flamengo, quando balançou as redes duas vezes em vitória de 3 a 2 contra brasileiros. Saiba tudo sobre Real Madrid x Al-Hilal:

Real Madrid x Al-Hilal

DATA: 11/02/2023 (sábado).

HORÁRIO: 16h.

LOCAL: Estádio Príncipe Moulay Abdellah, no Marrocos.

Real Madrid e Al-Hilal decidem Mundial de Clubes neste sábado. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta);

SporTV (TV fechada);

Globoplay (Streaming);

GE (Site);

Cazé TV (YouTube e Twitch).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

REAL MADRID: Andriy Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba e Camavinga; Valverde, Tchouaméni, Modric e Kroos; Asensio, Benzema e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

AL-HILAL: Abdullah Al-Mayouf; Saud Abdulhamid, Jang Hyu-soo, Ali Al-Bulaihi e Nasser Aldawsari; Otayf, Cuéllar e Al-Dawsari; Marega, Ighalo e Michael. Técnico: Ramón Díaz.

QUEM APITA?

Árbitro: Adam Nunn (Inglaterra)

Assistente 1: Gary Beswick (Inglaterra)

Assistente 2: Anthony Taylor (Inglaterra)

Quarto árbitro: Ma Ning (China)

