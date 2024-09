Real Madrid x Alavés na La Liga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O jovem jogador mostrou que tem estrela e já deixou dois gols em seis jogos. O último deles já no fim da partida contra o Stutgartt, na Liga dos Campeões, mostrando que o brasileiro entrou com um belo cartão de visitas. Ainda não se sabe quem seria o nome a ir para o banco, mas Rodrygo surge como opção mais direta.

Ao mesmo tempo, Mbappé, que vem atuando na mesma posição de Endrick, ainda não está 100% no ritmo do clube, o que pode facilitar sua saída e entrada do atacante ex-Palmeiras.