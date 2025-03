Real Madrid x Atlético de Madrid na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Real Madrid, atual campeão europeu, é um dos favoritos na competição até aqui. Principalmente após passar pelos playoffs e eliminar o Manchester City. Com Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo e Vinícius Júnior, a equipe ocupa a terceira posição no Campeonato Espanhol, mas chega motivada para o confronto com o rival da capital espanhola.

“Vai ser um duelo equilibrado e será decidido no jogo de volta. O objetivo é jogar bem e abrir uma vantagem. O jogo é equilibrado e competitivo, mas não podemos pensar em abrir uma grande vantagem amanhã. O adversário é forte”, afirmou Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, às vésperas da partida.