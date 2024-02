Real Madrid x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

Os rivais Real Madrid e Atlético de Madrid duelam em clássico neste domingo, às 17h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. O time merengue está garantido na ponta com o tropeço do Girona e pode abrir vantagem. Já a equipe colchonera quer se aproximar do Barcelona para lutar pelo terceiro lugar na tabela de classificação e ainda sonhar com o troféu nacional.

Em um intervalo de apenas 25 dias é a terceira vez que Real Madrid e Atlético de Madrid medirão forças em 2024. Na primeira oportunidade, em 10 de janeiro, pela semifinal da Supercopa, o jogo foi para a prorrogação na Arábia Saudita, e os merengues levaram a melhor em vitória por 5 a 3.

Real Madrid e Atlético de Madrid medem forças neste domingo pelo Espanhol. Foto: Arte/ Estadão

No dia 18, pelas oitavas de final da Copa do Rei, novamente o clássico foi para a prorrogação. Mas, dessa vez, o Atlético fez valer o fator casa e conseguiu a classificação vencendo por 4 a 2. Neste domingo, não há chance de prorrogação, mas o duelo tem se mostrado afeito a placares com muitos gols.

REAL MADRID x ATLÉTICO DE MADRID: SAIBA TUDO SOBRE O CLÁSSICO EM LA LIGA

DATA : 04/02 (domingo).

: 04/02 (domingo). HORÁRIO : 17h (de Brasília).

: 17h (de Brasília). LOCAL: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

ONDE ASSISTIR REAL MADRID x ATLÉTICO DE MADRID AO VIVO

Star+ (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO REAL MADRID

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho e Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos e Bellingham; Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO DE MADRID

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Nahuel Molina, Savic, Witsel, Reinildo e Lino; Llorente, Koke e De Paul; Memphis e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

