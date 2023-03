Real Madrid x Barcelona: onde assistir, horário e escalação das equipes

Real Madrid e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira, 2, às 17h (horário de Brasília), em Madri, para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei. A partida ocorre no Santiago Bernabéu e coloca líder e vice-líder do Campeonato Espanhol em confronto direto.

Enquanto o Barcelona busca se recuperar da eliminação na Liga Europa, o Real Madrid quer confirmar o bom momento após a goleada contra o Liverpool na Liga dos Campeões. Robert Lewandowski, que se machucou no jogo contra o Almería, não jogará o Clássico.

ONDE ASSISTIR REAL MADRID X BARCELONA

Real Madrid x Barcelona terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV por assinatura, e no Star+, no streaming.

Real Madrid x Barcelona: onde assistir. Foto: Arte/Estadão

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 17h (horário de Brasília) em Madri.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Éder Militão, Rudiger, Nacho Fernández; Modric, Kroos, Valverde; Asensio, Benzema e Vinícius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Ronald Araújo, Christensen, Jordi Alba; Kessie, Sergio Busquets, Frenkie De Jong; Gavi, Ferrán Torres e Raphinha. Técnico: Xavi Hernández.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Segundo colocado no Campeonato Espanhol, o Real Madrid empatou com o rival Atlético de Madrid no último sábado, 25, em um jogo disputado. Apesar de estar há 7 pontos atrás do Barcelona, o time de Carlo Ancelotti vem de uma vitória incrível na Liga dos Campeões. Jogando fora de casa, os galáticos golearam o Liverpool por 5 a 2 em uma virada histórica.

Já o Barcelona, líder do Campeonato Espanhol, vem de dois tropeços. No domingo, 26, o time catalão perdeu por 1 a 0 do Almería, que se encontra na parte de baixo da tabela. Antes disso, o time de Xavi foi derrotado pelo Manchester United por 2 a 1 e foi eliminado da Liga Europa.