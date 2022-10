Real Madrid x Barcelona: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

Real Madrid e Barcelona entram em campo na manhã deste domingo, às 11h15 (horário de Brasília), em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol. “Él Clássico” será transmitido pela Star+ (serviço de streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Com os mesmos 22 pontos, as duas equipes disputam o topo da tabela. O Barcelona é o primeiro colocado devido aos critérios de desempate, mas vem de uma campanha ruim na Liga dos Campeões.

Após um empate com a Inter de Milão na última quarta-feira, a chance do time culé passar para a fase do mata-mata é remota. Com desfalques importantes no time titular, a equipe comandada por Xavi quer retomar o título espanhol e colocar um fim na recente hegemonia madrilenha.

Em Madrid, o Real busca recuperar a boa forma após o empate por 1 a 1 contra o Shakhtar Donetsk pela Liga dos Campeões. O atual campeão do torneio nacional também amarga uma derrota por 4x0 contra os rivais catalães no último encontro das equipes. A notícia ruim para os torcedores madrilenhos é que o goleiro Courtois não atuará na partida pois ainda se recupera de lesão.

Onde assistir?

Horário e local

A partida acontece às 11h15 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

Escalação provável

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Alaba, Militão e Mendy; Tchouameni, Kroos, Modric e Valverde; Benzema e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

BARCELONA: Ter Stegen; Balde, Eric García, Koundé, Jordi Alba; De Jong, Pedri, Gavi e Raphinha; Dembelé e Lewandowski. Técnico: Xavi.

Últimos resultados

Ambos os times vem de um empate pela Liga dos Campeões. No Camp Nou, o Barcelona fez um 3 a 3 contra a Inter de Milão. Fora de Casa, o Real Madrid ficou no 1 a 1 contra o Shakhtar Donetsk.