Real Madrid x Braga: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Real Madrid enfrenta o Braga (POR) nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, na Espanha, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League. Diante da torcida, o time de Rodrygo e Vini Jr. esperam repetir a vitória do primeiro confronto entre as equipes e praticamente carimbar a classificação às oitavas da competição europeia.

Com 100% de aproveitamento, o Real Madrid lidera o Grupo C, com nove pontos em três partidas. O Braga venceu apenas uma partida e vai precisar torcer para o Union Berlim, que ainda não venceu, bater o Napoli para alcançar os italianos caso obtenha a façanha de vencer o Real fora de casa.

Real Madrid e Braga se enfrentam nesta quarta-feira pela Champions League. Foto: Arte/Estadão

REAL MADRID X BRAGA: TUDO SOBRE O JOGO PELA CHAMPIONS LEAGUE

DATA : 08/11 (quarta-feira).

: 08/11 (quarta-feira). HORÁRIO : 17h (de Brasília).

: 17h (de Brasília). LOCAL: Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

ONDE ASSISTIR REAL MADRID X BRAGA AO VIVO

TNT (TV fechada)

HBO Max (streaming)

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO REAL MADRID

REAL MADRID: Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba e Fran García; Camavinga, Valverde, Modric e Bellingham; Rodrygo e Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO BRAGA

BRAGA: Matheus; Josafat Mendes, José Fonte, Paulo Oliveira e Cristián Borja; Zalazar e Al-Musrati; Djaló, Bruma e Ricardo Horta; Simon Banza. Técnico: Artur Jorge.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE REAL MADRID E BRAGA