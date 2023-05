Real Madrid x Getafe: onde assistir, horário e escalação das equipes

Apesar de chances remotas de título no Campeonato Espanhol e com o foco na semifinal da Champions League contra o Manchester City, o Real Madrid ainda tem outros compromissos na sua temporada. Neste sábado, encara o Getafe pela 34ª rodada de La Liga, em casa. Será o último jogo antes do confronto decisivo na Inglaterra pela Liga dos Campeões.

O time merengue perdeu dois dos seus últimos três jogos no Espanhol e passa por um momento de instabilidade. No entanto, o rival deste fim de semana não vive melhor fase na temporada: em 18º, briga diretamente contra o rebaixamento a cinco rodadas do fim da competição.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Madri, Espanha.

ESTÁDIO: Santiago Bernabéu.

DATA: 13 de maio de 2023.

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

Real Madrid e Getafe se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Espanhol. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada);

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

REAL MADRID : Courtois; Lucas Vázquez, Éder Militão, Nacho e Camavinga; Valverde, Tchouaméni e Dani Ceballos; Asensio, Vini Jr. e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

: Courtois; Lucas Vázquez, Éder Militão, Nacho e Camavinga; Valverde, Tchouaméni e Dani Ceballos; Asensio, Vini Jr. e Rodrygo. Carlo Ancelotti. GETAFE: David Soria; Damián Suarez, Dakonam, Mitrovic e Gastón Álvarez; Juan Iglesias, Arambarri e Maksimovic; Carles Aleñá, Jaime Mata e Enes Ünal. Técnico: José Bordalás.

ÚLTIMOS RESULTADOS