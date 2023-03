Real Madrid x Liverpool: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Real Madrid tem vaga encaminhada para as quartas de final da Champions League. Após vencer o jogo de ida, em Anfield, por 5 a 2, os merengues podem perder por até dois gols de diferença que ficarão com a vaga. O Liverpool, porém, promete reagir e dificultar ao máximo a vida dos espanhóis nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu.

REAL MADRID x LIVERPOOL

Data : 15/03/2023 (quarta-feira).

: 15/03/2023 (quarta-feira). Horário : 17h.

: 17h. Local : Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (Espanha).

: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (Espanha). Torneio: Champions League (oitavas de final - jogo de volta).

Real Madrid e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

HBO Max (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

REAL MADRID : Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger e Camavinga; Kroos, Tchouaméni e Modric; Valverde, Vinícius Júnior e Benzema. Técnico: Carlo Ancelotti.

: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger e Camavinga; Kroos, Tchouaméni e Modric; Valverde, Vinícius Júnior e Benzema. Técnico: Carlo Ancelotti. LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Fabinho e Bajcetic; Salah, Diogo Jota e Darwin Nuñez; Gakpo. Técnico: Jürgen Klopp.

ÚLTIMOS RESULTADOS

11/03 - Real Madrid 3 x 1 Espanyol - Campeonato Espanhol.

11/03 - Bournemouth 1 x 0 Liverpool - Campeonato Inglês.