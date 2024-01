Real Madrid x Mallorca: onde assistir, horário e escalação das equipes

Real Madrid e Mallorca se enfrentam nesta quarta-feira, 3, às 15h15 (horário de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida marcará a volta do brasileiro Vinícius Júnior ao clube dos merengues, após ficar de fora dos gramados por quase dois meses devido a uma lesão muscular. Sua presença entre os titulares, porém, ainda não está garantida.

Líder de LaLiga, o Real tem 45 pontos e vai a campo no Santiago Bernabéu para tentar se distanciar do Girona, seu rival direto na edição do torneio, que tem a mesma pontuação e joga duas horas depois. O Mallorca, por sua vez, é apenas o 14ª colocado no campeonato, com 18 pontos. No entanto, vem de uma boa sequência na competição, pois não perde há quatro jogos.

Real Madrid e Mallorca se enfrentam às 15h15 (horário de Brasília) Foto: Arte/Estadão

REAL MADRID X MALLORCA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ESPANHOL

DATA: 03/01 (quarta-feira).

HORÁRIO: 15h15 (de Brasília).

LOCAL: Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha.

ONDE ASSISTIR REAL MADRID X MALLORCA AO VIVO

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE REAL MADRID E MALLORCA

REAL MADRID : Kepa; Vázquez, Tchouaméni, Rudiger e García; Valverde, Kroos e Modric, Diaz (Vinicius Júnior), Bellingham e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

: Kepa; Vázquez, Tchouaméni, Rudiger e García; Valverde, Kroos e Modric, Diaz (Vinicius Júnior), Bellingham e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti. MALLORCA: Rajkovic; Giovanni Gonzalez, Maffeo, Raillo e Nastasic; Costa;, Sánchez, Morlanes, Samu; Dani Rodriguez e Larin. Técnico: Javier Aguirre.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE REAL MADRID E MALLORCA