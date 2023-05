Real Madrid x Manchester City: onde assistir, horário e escalação das equipes

Real Madrid e Manchester City iniciam nesta terça-feira a disputa por uma das vagas à final da Champions League, que acontece em Istambul. No Santiago Bernabéu, estádio do time merengue, as equipes se reencontram um ano depois da partida que, na mesma fase da competição, classificou o Real à final contra o Liverpool.

Atual e maior campeão, os madrilenhos buscam seu 15º título continental e o bicampeonato consecutivo. Já o City, comandado por Guardiola, ainda busca seu primeiro título de Champions em sua história. A partida acontece às 16h (horário de Brasília).

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Madri, Espanha.

ESTÁDIO: Santiago Bernabéu.

DATA: 8 de maio de 2023.

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira pela partida de ida das semifinais da Champions League. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

SBT (TV aberta);

TNT Sports (TV fechada);

HBO Max (streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

REAL MADRID : Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba e Camavinga; Kroos, Modric e Valverde; Rodrygo, Benzema e Vini Jr. Técnico : Carlo Ancelotti.

: Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba e Camavinga; Kroos, Modric e Valverde; Rodrygo, Benzema e Vini Jr. : Carlo Ancelotti. MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji e Stones; Rodri e Gundogan; Bernardo Silva, De Bruyne e Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

ÚLTIMOS RESULTADOS

06/05 - Real Madrid 2 x 1 Osasuna - Copa do Rei - Final.

06/05 - Manchester City 2 x 1 Leeds United - Campeonato Inglês.