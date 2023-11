Real Madrid x Napoli: onde assistir, horário e escalação das equipes

Classificado às oitavas de final, o Real Madrid tem pouco interesse na fase de grupos da Champions League. Nesta quarta-feira, 29, encara o Napoli com apenas um “objetivo”: prejudicar o rival italiano na briga pela classificação ao mata-mata. Com sete pontos, a equipe ainda não está garantida na próxima fase; para isso, precisa garantir os três pontos diante do maior campeão da competição, longe de seus domínios. A partida acontece no Estádio Santiago Bernabéu, a partir das 17h (horário de Brasília).

Com 12 pontos, o Real Madrid precisa de apenas um empate para garantir a primeira colocação do Grupo C. A equipe está com 100% de aproveitamento na fase de grupos até aqui e deve poupar titulares nesta partida. Já o Napoli, com sete, corre risco de ficar fora do mata-mata, caso perca para o rival espanhol e o Braga, terceiro colocado, vença seus últimos dois confrontos – um destes justamente contra o atual campeão italiano.

Real Madrid e Napoli se enfrentam pela Champions League. Foto: Arte/Estadão

REAL MADRID X NAPOLI: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS LEAGUE

LOCAL: Madri, Espanha.

ESTÁDIO: Santiago Bernabéu.

DATA: 29/11/2023 (quarta-feira).

HORÁRIO: 17h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR REAL MADRID X NAPOLI AO VIVO

TNT

HBO Max

ESCALAÇÕES DE REAL MADRID E NAPOLI

REAL MADRID : Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba E Mendy; Kroos, Modric E Valverde; Bellingham; Rodrygo e Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.

: Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba E Mendy; Kroos, Modric E Valverde; Bellingham; Rodrygo e Joselu. Carlo Ancelotti. NAPOLI: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Oliveira; Lobotka, Anguissa e Zielinski; Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Técnico: Walter Mazzarri.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE REAL MADRID E NAPOLI