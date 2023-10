Real Madrid x Osasuna: onde assistir, horário e escalação das equipes

Real Madrid e Osasuna se enfrentam neste sábado, 7, às 11h15, pela nona rodada do Campeonato Espanhol no estádio Santiago Bernabéu. Líder da competição, o time de Madrid continua tendo que conviver com os problemas na defesa e terá pela frente uma das equipes que mais sofre com altos e baixos na atual temporada na Espanha.

Sem poder contar com Courtois e Militão, que tiveram lesões ligamentares no joelho e só retornam para a equipe no próximo ano, o Real Madrid vem tendo dificuldades para montar a defesa para as partidas. No gol, o time contratou por empréstimo Kepa, do Chelsea, e na linha de defensores vem aproveitando a polivalência de alguns atletas, como Alaba. Para o jogo deste sábado, Ancelotti não terá Nacho, suspenso pela expulsão na última rodada. Por outro lado, o treinador aposta no trio Rodrygo, Vini Jr. e Bellingham para vencer mais uma.

Real Madrid x Osasuna - Campeonato Espanhol Foto: Arte/Estadão

REAL MADRID X OSASUNA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 07/10 (sábado);

HORÁRIO: 11h15 (horário de Brasília);

LOCAL: Santiago Bernabéu, em Madri

ONDE ASSISTIR REAL MADRID X OSASUNA: AO VIVO

Star+ (streaming).

ESPN

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE REAL MADRID E OSASUNA:

REAL MADRID : Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. Técnico : Carlo Ancelotti.

: Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. : Carlo Ancelotti. OSASUNA: Herrera; Peña, Catena, David García, Cruz; Moncayola, Muñoz, Oroz; Ruben García, Budimir, Arnaiz. Técnico: Jagoba Arrasate.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE REAL MADRID E OSASUNA: