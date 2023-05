Real Madrid e Osasuna decidem neste sábado quem ergue a Copa do Rei da Espanha. Em jogo único, em Sevilha, as equipes de Madri e de Pamplona jogarão 90 minutos em busca do troféu, mas se houver empate no tempo normal, a decisão vai para a prorrogação e se mantida a igualdade, pênaltis.

Para chegar à decisão, o Real Madrid eliminou Cacereño, Villarreal, Atlético de Madrid e Barcelona. O Osasuna, por sua vez, deixou para trás Fuentes, Arnedo, Gimnàstic de Tarragona, Betis, Sevilla e Athletic Bilbao.

REAL MADRID x OSASUNA

DATA : 06/05/2023 (sábado)

: 06/05/2023 (sábado) HORÁRIO : 17h (horário de Brasília)

: 17h (horário de Brasília) LOCAL: Estádio La Cartuja, em Sevilha.

Real Madrid e Osasuna se enfrentam neste sábado pela final da Copa do Rei. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

REAL MADRID : Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba e Eduardo Camavinga; Luka Modric, Kroos e Federico Valverde; Rodrygo, Vinícius Júnior e Karim Benzema. Técnico : Carlo Ancelotti.

: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba e Eduardo Camavinga; Luka Modric, Kroos e Federico Valverde; Rodrygo, Vinícius Júnior e Karim Benzema. : Carlo Ancelotti. OSASUNA: Sergio Herrera; Jon Moncayola, Aridane Hernández, David García e Juan Cruz; Lucas Torró, Moi Gómez e Aimar Oroz; Chimy Ávila, Ante Budimir e Abde Ezzalzouli. Técnico: Jagobe Arrasate.

QUEM APITA?

José Maria Sanchez Martínez (Espanha)

ÚLTIMOS RESULTADOS