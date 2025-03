Real Madrid x Rayo Vallecano na LaLiga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Na terceira posição, o clube merengue pode se igular em pontos com o Barcelona – que teve o duelo com o Osasuna adiado após a morte de Carles Miñarro García, de 40 anos, médico do time principal. Além da Champions League, o Real Madrid tenta se aproximar da liderança para conquistar o bicampeonato espanhol nesta temporada.

Pelo Espanhol, a equipe de Ancelotti vem de derrota diante do Bétis, na última partida, em Sevilha. Além disso, com o compromisso diante do Atleti, pela volta das oitavas, já nesta quarta-feira, a tendência é que o Real Madrid vá a campo neste domingo com uma equipe mexida. Havia a expectativa de Endrick começasse entre os 11 iniciais, mas o treinador italiano optou por manter o trio de ataque formado por Vini Jr., Rodrygo e Kylian Mbappé.