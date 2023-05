Real Madrid x Rayo Vallecano: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Real Madrid recebe o Rayo Vallecano no Santiago Bernabéu, nesta quarta-feira, às 14h30 (horário de Brasília), pela pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Será o primeiro jogo do Real desde os ataques racistas contra Vini Jr. na partida contra o Valencia, no domingo. O atacante estava liberado para atuar, após a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anular o cartão vermelho que ele recebeu na última partida. Mesmo assim, o técnico Carlo Ancelotti decidiu preservar o atleta, que não foi a campo no último treino da equipe e reclama de dores no joelho.

Vini Jr. não estará em campo nesta quarta, mas vai acompanhar a partida das tribunas do Santiago Bernabéu. Está prevista uma homenagem ao atleta, que será deverá ser ovacionado pela torcida no 20º minuto da partida, em referência ao número de seu uniforme.

O Real Madrid tem 71 pontos, ocupa a terceira colocação do Campeonato Espanhol e já está garantido na Champions League. O Rayo Vallecano é apenas 11º, com 46. O líder Barcelona, com 85 pontos, garantiu o título com quatro rodadas de antecedência.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Madri, Espanha.

ESTÁDIO: Santiago Bernabéu.

DATA: 24 de maio de 2023.

HORÁRIO: 14h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN 2 (TV fechada);

Star + (streaming).

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

REAL MADRID : Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger e Alaba; Kroos, Tchouaméni e Modric; Asensio, Rodrygo e Benzema. Técnico : Carlo Ancelotti..

: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger e Alaba; Kroos, Tchouaméni e Modric; Asensio, Rodrygo e Benzema. : Carlo Ancelotti.. RAYO VALLECANO: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena e Fran García; Comesana, Valentín, Palazón, Trejo e Álvaro García; De Tomás. Técnico: Andoni Iraola

