Real Madrid x Rayo Vallencano: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Real Madrid recebe o Rayo Vallencano, neste domingo, às 17h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. É a chance de o clube merengue encostar no Girona, que lidera o campeonato. O time de Vini Jr. vem de uma vitória épica contra o Barcelona. Depois de sair perdendo, a equipe foi comandada por Jude Bellingham para buscar a virada. O momento é bom, com oito vitórias, um empate e somente uma derrota (para o Atlético de Madrid) nos últimos dez jogos. O técnico Carlo Ancelotti deve ter o time completo para o confronto.

Do outro lado, o Rayo Vallencano vem de uma goleada de 6 a 0 para cima do Atlético Lugones, pela Copa do Rey. Antes disso, o time havia empatado por 2 a 2 com o Real Sociedad. A última vitória pela LaLiga foi contra o Unión Las Palmas, por 1 a 0. Assim como o rival deste domingo, nos últimos dez jogos, o Rayo Vallencano perdeu apenas uma (para o Real Bétis), além de vencer quatro e empatar outras cinco.

Real Madrid e Rayo Vallencano enfrentam-se pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol neste domingo. Foto: Arte/Estadão

REAL MADRID x RAYO VALLENCANO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELA LALIGA

DATA : 05/11 (domingo).

: 05/11 (domingo). HORÁRIO : 17h (horário de Brasília).

: 17h (horário de Brasília). LOCAL: Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha

ONDE ASSISTIR REAL MADRID x RAYO VALLENCANO AO VIVO

ESPN (TV fechada)

Star+ (streaming)

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO REAL MADRID

REAL MADRID: Kepa Arrizabalaga; Daniel Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Fran García; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Jude Bellingham e Toni Kroos, Rodrygo e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO RAYO VALLENCANO

RAYO VALLENCANO: Stole Dimitrievski; Ivan Balliu, Khalid Abdul Mumin, Florian Lejeune e Alfonso Espino; Isi Palazón, Pathé Ciss, Unai López Cabrera e Álvaro García Rivera ; Raúl de Tomás e Oscar Trejo. Técnico: Francisco Rodriguez.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE REAL MADRID E RAYO VALLENCANO