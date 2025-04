Real Madrid x Real Sociedad na Copa do Rei: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A grande estrela do duelo é Endrick, que volta a ser titular na Copa do Rei. Às vésperas do duelo com a Real Sociedad, Ancelotti não cravou a titularidade do ex-Palmeiras no Santiago Bernabéu, mas esta se tornou a tendência pelos últimos compromissos da equipe na Copa do Rei. Endrick marcou quatro gols na competição e está na vice-artilharia, apenas um tento atrás de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.

“Estou encantado com ele. Quando posso, tenho dado minutos e ele sempre aproveitou”, destacou Ancelotti, antes do confronto desta terça-feira. “A história deste clube mostra que muitos dos titulares ficaram no banco por muito tempo. Vinicius, alguns anos, Rodrygo, Valverde, Camavinga. Se você quer estar no Real Madrid, é costume ficar um pouco no banco.”