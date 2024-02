Real Madrid x Sevilla: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Real Madrid continua neste domingo, 25, sua jornada rumo ao título nacional nesta temporada. A equipe do técnico Carlo Ancelotti recebe o Sevilla a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 26ª rodada de LaLiga. No melhor dos cenários, a equipe merengue pode terminar o fim de semana com nove pontos de vantagem para o vice-colocado Girona.

Com 62 pontos, o Real Madrid tem apenas uma derrota no Campeonato Espanhol. Contra o Sevilla, o time, de Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Rodrygo tenta se distanciar do Girona, que liderou a competição durante boa parte da temporada. O time vem de empate diante do Rayo Vallecano na última rodada por 1 a 1, mas abriu vantagem na liderança após revés dos vice-líderes diante do Athletic Bilbao. Sevilla, por sua vez, vive uma temporada desastrosa. Atual campeão da Liga Europa, a equipe é apenas a 15ª colocada no Espanhol e ainda corre riscos de ser rebaixada – está a sete pontos do Cádiz, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Real Madrid x Sevilla: onde assistir ao vivo. Foto: Arte/Estadão

REAL MADRID X SEVILLA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ESPANHOL

DATA : 25/02 (domingo).

: 25/02 (domingo). HORÁRIO : 17h (horário de Brasília).

: 17h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

ONDE ASSISTIR REAL MADRID X SEVILLA AO VIVO

Star+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO REAL MADRID

REAL MADRID: Andriy Lunin; Lucas Vázquez, Antonio Rudiger, Nacho e Ferland Mendy; Federico Valverde, Luka Modric e Toni Kroos; Brahim Díaz, Vinicius Junior e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SEVILLA

SEVILLA: Orjan Nyland; Hugo Salas, Sergio Ramos e Loïc Badé; Lucas Ocampos, Boubakary Soumaré, Djibril Sow e Óliver Torres; Jesús Navas, Alejandro Romero Gamarra e Youssef En-Nesyri. Técnico: Quique Sánchez Flores.

