Real Madrid x Stuttgart na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A bola rola às 16h no Estádio Santiago Bernabéu, casa do Real, e dá início à trajetória das duas equipes no novo formato de disputa da Liga dos Campeões, que agora passar por uma fase pontos corridos antes do mata-mata tradicional.

Para esta temporada, o Real tem um reforço de dar inveja em qualquer um: Kylian Mbappé. Enquanto boa parte do elenco correrá atrás de ampliar o número de títulos da Liga dos Campeões, o atacante francês chega motivado para finalmente entrar no hall de jogadores campeões da Champions pelo menos uma vez.