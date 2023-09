Real Madrid x Union Berlin: onde assistir, horário e escalação das equipes

Real Madrid e Union Berlim abrem o Grupo C da competição europeia nesta quarta-feira, dia 20, às 13h45 pelo horário de Brasília. O jogo coloca em campo o maior campeão do torneio contra um estreante. Campeão da Champions League na temporada retrasada, o Real Madrid quer voltar a a ser campeão continental. Eliminado nas semifinais em 2022/2023, o time de Ancelotti tenta jogar o favoritismo para a conquista do título para o Manchester City e pensa em ir jogando fase a fase.

Quarto colocado no Campeonato Alemão na última temporada, o Union Berlim é um dos estreantes na Champions League nesta edição. Em sua estreia, o time da Alemanha deve manter uma base do time titular das últimas partidas e pode ter Behrens e Fofana formando o ataque.

Real Madrid x Union Berlim - Champions League Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL: Madri, na Espanha.

ESTÁDIO: Santiago Bernabéu.

DATA: 20/09/2023.

HORÁRIO: 13h45.

ONDE ASSISTIR:

HBO MAX (Streaming).

TNT (TV Fechada).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

REAL MADRID: Kepa Arrizabalaga; Carvajal , Rudiger, Alaba e Garcia; Tchouameni, Camavinga e Toni Kroos (Modric); Bellingham, Rodrygo e Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.

Kepa Arrizabalaga; Carvajal , Rudiger, Alaba e Garcia; Tchouameni, Camavinga e Toni Kroos (Modric); Bellingham, Rodrygo e Joselu. Carlo Ancelotti. UNION BERLIM: Ronnow; Doekhi, Knoche e Leite; Trimmel, Haberer, Laidouni, Kral e Gosens; Behrens e Fofana. Técnico: Urs Fischer.

ÚLTIMOS RESULTADOS: