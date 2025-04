Real Madrid x Valencia na LaLiga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Depois de garantir a classificação à decisão da Copa do Rei, o Real Madrid entra na reta final da temporada, em duelo direto com o Barcelona. Além da briga pelo título no Espanhol, as equipes irão se enfrentar na decisão da copa nacional e, na Champions League, também podem se cruzar na final. Na próxima semana, viaja a Inglaterra para encara o Arsenal, no Emirates Stadium.

Contra a Real Sociedad, Endrick, titular, voltou a ter atuação de destaque no empate por 4 a 4, mas deve ficar na reserva no duelo com o Valencia. Na briga contra o rebaixamento, o Valencia não perde há quatro rodadas e chegou à 15ª posição.