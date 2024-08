Real Madrid x Valladolid no Campeonato Espanhol: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Após empatar na primeira rodada do torneio, a equipe de Madri contará com uma baixa importante para o confronto. O meia Jude Bellingham sofreu uma lesão no tornozelo direito e deve ficar de fora por cerca de um mês. O volante Eduardo Camavinga e o zagueiro David Alaba ainda se recuperam de lesões e não jogarão a partida.

Do outro lado do campo, o time de Paulo Pezzolano sonha com a permanência na elite do futebol espanhol. Após uma vitória na primeira rodada, a equipe deve manter o mesmo time que iniciou o confronto e sonhar com uma vitória improvável contra o poderoso Real Madrid.