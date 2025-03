Real Sociedad x Manchester United na Liga Europa: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Desde a saída de Alex Ferguson, o Manchester United vive sua pior fase neste ano. Na 14ª colocação da Premier League, eliminado da Copa da Inglaterra e longe da zona de classificação para as competições europeias, o clube viveu uma última semana que escancarou os seus problemas recentes: corte no número de funcionários, fechamento da cantina e um rato, no campo do Old Trafford, escancararam a fase ruim dos Red Devils.

Nesta temporada, o United trouxe Ruben Amorim, que levou o Sporting ao título nacional em Portugal e a uma vaga à Champions League no último ano, como “salvador” do clube. Seu nome, antes de fechar com os Red Devils, chegou a ser ventilado no rival da cidade, o Manchester City, que discutia a renovação contratual à época.