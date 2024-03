Real Sociedad x Paris Saint-Germain: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Paris Saint-Germain vai campo nesta terça-feira, a partir das 17 horas (de Brasília), com a missão de confirmar a bem encaminhada classificação às quartas de final da Champions League. Depois de vencer a Real Sociedad por 2 a 0, no Parque dos Príncipes, onde foi disputado o jogo de ida, visita o time espanhol no Estádio Anoeta.

PUBLICIDADE O PSG fica com a vaga mesmo se perder por um gol de diferença. Já a Real Sociedad precisa vencer por dois gols de vantagem para levar o duelo à prorrogação ou por três para avançar direto. A equipe parisiense tenta mais uma vez encerrar a sina de nunca ter vencido a Champions. Nas duas últimas edições, parou nas oitavas de final. O melhor desempenho foi em 2020/2021, quando conseguiu chegar à semifinal, a única de sua história, e acabou eliminada pelo Manchester City.

Real Sociedad e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta terça-feira pela Champions League. Foto: Arte/Estadão

REAL SOCIEDAD X PSG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS LEAGUE

DATA: 05/03 (terça-feira).

05/03 (terça-feira). HORÁRIO: 17h (horário de Brasília).

17h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Anoeta, em San Sebastián, Espanha.

ONDE ASSISTIR REAL SOCIEDAD X PSG AO VIVO

TNT (TV fechada).

MAX, antigo HBO Max (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE REAL SOCIEDAD E PSG

REAL SOCIEDAD: Remiro; Hamari Traoré (Jon Aramburu), Zubeldia, Le Normand e Javi Galán; Zubimendi, Mikel Merino e Brais Méndez; Zakharyan, Kubo e André Silva. Técnico : Imanol Alguacil Barrenetxea.

: Imanol Alguacil Barrenetxea. PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira (Beraldo) e Lucas Hernández; Zaire-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé e Bradley Barcola. Técnico: Luis Enrique.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE REAL SOCIEDAD E PSG

01/03 - Monaco 0 x 0 PSG - Campeonato Francês

- Campeonato Francês 02/03 - Sevilla 3 x 1 Real Sociedad - Campeonato Espanhol