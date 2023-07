Receita espanhola acusa ex-Corinthians de dever R$ 4,3 milhões; Dani Alves sai da lista de devedores

Malcom, atacante do Zenit e ex-Corinthians, apareceu em uma lista de devedores da Receita Federal da Espanha, divulgada nesta sexta-feira, pelo órgão público. O jogador de 28 anos deve cerca de 822 mil euros (R$ 4,3 milhões na cotação atual) pelo não pagamento de impostos.

O documento divulgado pelo órgão tributário conta com mais de seis mil nomes e inclui pessoas que devem ao governo espanhol a partir de 600 mil euros (R$ 3,1 milhões).

Malcom foi contratado pelo Barcelona em 2018, mas foi negociado já no ano seguinte ao Zenit. Foto: Divulgação/ Barcelona

Malcom teve uma passagem relâmpago pelo futebol da Espanha. Em julho de 2018, ele foi adquirido pelo Barcelona junto ao Bordeaux por 41 milhões de euros (R$ 179 milhões à época). O jogador não teve muitas oportunidades, participando de apenas 24 partidas e marcando quatro gols. Um ano depois, foi negociado com o Zenit por 40 milhões de euros (R$ 167,7 milhões).

Quem também aparece na lista é o ex-árbitro José María Enríquez Negreira, pivô de uma investigação por possível corrupção pelos pagamentos feitos pelo Barcelona a ele durante sua gestão como vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros de Futebol da Espanha. A Receita Federal apontou irregularidades entre 2015 e 2018 e o ex-juiz acabou denunciado pela LaLiga (organizadora do Campeonato Espanhol). Negreira deve cerca de 1,2 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) ao fisco espanhol.

Fora da lista

Outras figuras do futebol saíram da lista de devedores da Receita espanhola. É o caso do ex-atacante camaronês Samuel Eto’o e do ex-zagueiro argentino e atual técnico do Argentinos Jrs. Gabriel Milito. Quem também teve seu nome retirado da relação foi o brasileiro Daniel Alves, preso desde o dia 20 de janeiro em uma penitenciária de Barcelona sob a acusação de estupro. O jogador de 40 anos nega a agressão sexual e busca responder em liberdade, mas já teve três recursos negados pela Justiça da Espanha.

A informação divulgada pela autoridade tributária espanhola não permite saber se os nomes saíram da lista porque pagaram as suas dívidas ou porque foram diferidas ou suspensas. Todas as pessoas jurídicas também foram retiradas da relação de maus pagadores.