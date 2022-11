Número de empates sem gols na primeira rodada no Catar é recorde na Copa do Mundo

Publicidade

A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar ainda não chegou ao fim, mas a edição deste ano já alcançou uma marca pouco satisfatória: o Mundial de 2022 supera o recorde de 1982 e registra o maior número de empates sem gols na história do torneio. Após o 0 a 0 entre Uruguai e Coreia do Sul desta quinta, já aconteceram quatro placares de 0 a 0 nesta edição.

Além da partida desta quinta-feira, os jogos que terminaram empatados sem gols foram: Dinamarca x Tunísia, México x Polônia e Marrocos x Croácia. A estatística até então igualava a marca do Mundial de 1982, quando também foram registrados três empates sem gols.

No entanto, o que impressiona no Catar é a frequência em que ocorre o placar sem gols. O terceiro 0 a 0 desta Copa foi registrado já na nona partida, uma média de um a cada três jogos - em 1982, o terceiro empate sem gols ocorreu somente no 11º confronto. Além disso, a marca seria um retrocesso ao Mundial da Rússia, em que apenas uma partida em toda a competição terminou sem gols.

Dinamarca e Tunísia foi o primeiro confronto que terminou sem gols no Mundial deste ano. Foto: Natalia Kolesnikova/AFP

O primeiro 0 a 0 na história da Copa do Mundo aconteceu apenas na edição de 1958, disputada na Suécia, partida entre os donos da casa e o País de Gales. Desde então, o Mundial da Rússia, em que houve apenas um a 0 a 0, foi a melhor marca já registrada do resultados sem gols.

Além da primeira rodada, o Mundial do Catar ainda está longe de ser a edição com o maior número de empate sem gols em Copas. Esta marca está dividida entre quatro edições: 1982, 2006, 2010 e 2014, com sete partidas cada. O ponto em comum destas três últimas Copas é o número de seleções participantes: 32, quantidade que passará a ser 48 na Copa de 2026, a ser disputada no Canadá, EUA e México. Em 1982, havia apenas 24 times.

Mesmo com o número recorde de empates sem gols, a média de tentos no Catar está entre as melhores da história. Em 13 jogos, o torneio teve 2,61 gols por partida. A média histórica, somando todos os Mundiais, é de 2,83. As goleadas da Inglaterra sobre o Irã (6 a 2) e da Espanha diante da Costa Rica (7 a 0) ajudaram a aumentar a estatística do Catar.

Não há apenas um fator que explique este número recorde de empates sem gols no Catar. Uma das hipóteses é a bola feita para o Mundial. A Al Rihla, que em árabe significa ‘A Jornada’, foi projetada pela adidas, que prometeu ser a bola mais rápida da história. Ela também tem um aumento no número de gomos: 20 - a Teamgeist (2006) tinha 14, a Jabulani (2010), 8, a Brazuca (2014), apenas 6, mesmo número da Telstar 18, da edição na Rússia.

Antes da partida contra a Coreia do Sul, o goleiro do Uruguai, Sergio Rochet, afirmou que a bola deste ano é mais uma dificuldade para as defesas. “Ano após ano, fica melhor para os atacantes e para nós, goleiros, fica muito difícil”, disse. Mesmo assim, os jogadores de frente dessas seleções que só empataram na primeira rodada ainda não acertaram o pé.