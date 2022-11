Quais recordes só o Brasil tem em Copas do Mundo?

Publicidade

A seleção brasileira disputará a Copa do Mundo do Catar com o objetivo de encerrar o jejum de 20 anos de levantar a taça. Mesmo assim, é o time com mais conquistas: cinco. Além disso, o Mundial de 2022 colocará à prova alguns recordes que só o Brasil tem na principal competição de seleções. O Estadão listou apenas recordes em que a seleção brasileira não divide com outras equipes.

Maior campeão da Copa do Mundo

Leia também Tite rebate críticas sobre Daniel Alves na Copa: ‘Eu não vim pra agradar o Twitter’

“Todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta”. A frase ficou conhecida após o título mundial em 2002 e, desde então, a seleção brasileira não teve suas cinco taças igualadas por rivais. Quem está na cola é a Alemanha, com quatro conquistas. A Itália também é tetracampeã, porém novamente ficou fora da disputa da Copa do Mundo.

Neymar comemora gol com Douglas Costa em lance do jogo Brasil e Costa Rica no estádio Krestovsky Arena Zenit pela segunda rodada do Grupo E da fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia. Foto: EDUARDO NICOLAU / ESTADAO CONTEUDO

story

Seleção com mais participações em Copas

São 21 participações do Brasil em Copas do Mundo, a única seleção que disputou todas as edições. A Alemanha vem em segundo lugar, com 19. No Catar, a Fifa fará sua edição 22 dos Mundiais.

Continua após a publicidade

Mais vitórias em Copas do Mundo

O Brasil venceu 73 vezes, empatou 18 e perdeu outras 18 vezes em 109 partidas de Copa do Mundo. Sua maior vítima é a Suécia (cinco vitórias e dois empates).

Mais vitórias em uma edição de Copa

O Brasil venceu as sete partidas da Copa do Mundo de 2022 e coroou o seu quinto título mundial. Nenhuma outra seleção venceu sete ou mais partidas em uma única edição de Mundial. Em 1970, o Brasil ganhou todos os seus jogos, mas eram apenas seis até a final, disputada contra a Itália.

Mais expulsões em Copas do Mundo

Foram 11 expulsões de jogadores brasileiros em Mundiais: Zezé Procópio e Machado (1938), Nilton Santos e Humberto (1954), Garrincha (1962), Luís Pereira (1974), Ricardo Gomes (1990), Leonardo (1994), Ronaldinho Gaúcho (2002), além de Felipe Melo e Kaká (2010). Depois do Brasil, estão os vizinhos argentinos, com dez expulsões, e Uruguai, com nove.

Mais vitórias consecutivas em Copas do Mundo

Continua após a publicidade

São 11: Brasil 2 a 1 Turquia em 2002 até o 3 a 0 Gana em 2006.

Mais partidas seguidas sem derrota

São 13. Brasil 3 a 0 Áustria (1958) até o 0 a 2 Bulgária (1966).

Mais gols marcados em uma final de Copa do Mundo

Foram 5 na decisão contra a Suécia, em 1958: 5 a 2.

Mais títulos de Copa do Mundo (jogador)

Pelé é o recordista no quesito. O Rei do Futebol foi campeão em 1958, 1962 e 1970.

Continua após a publicidade

Mais finais de Copa do Mundo (jogador)

Pelé (1958, 1962 e 1970) e Cafu (1994, 1998 e 2002).

Mais partidas como reserva na Copa do Mundo (jogador)

Denilson, 11 jogos (1998/2002).

Jogador mais jovem a marcar um gol

Pelé, com 17 anos e 239 dias, balançou a rede do País de Gales na Copa do Mundo de 1958.

Gol “mais tarde” no tempo normal

Continua após a publicidade

Neymar, no minuto 97, diante da Costa Rica, na Copa de 2018.

Mais assistências em uma edição de Copa do Mundo

Mais uma vez Pelé, com 6 assistências para gol na Copa de 1970.