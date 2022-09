Artilharia, títulos e jogos: quais recordes Cristiano Ronaldo pode perder na Champions League?

Pela primeira vez em 20 anos, Cristiano Ronaldo não irá disputar a Champions League. Após negociações de seu empresário Jorge Mendes com grandes clubes europeus, o atacante português permaneceu no Manchester United ao fechamento da janela de transferências. Longe da Champions - disputará a Liga Europa neste ano -, Cristiano Ronaldo tem números e recordes expressivos na principal competição do continente, mas sua ausência poderá custar algumas dessas marcas.

Nas últimas duas décadas, CR7 dominou o cenário do futebol europeu. Além de múltiplos títulos nacionais e continentais, seu desempenho em campo o credenciou a conquistar cinco Bolas de Ouro. Isso se reflete em seus números e estatísticas. Somente na Champions League, Cristiano é o maior artilheiro da história, com 140 gols; na sequência vem Lionel Messi, com 125.

Para que o português seja superado na artilharia, Messi teria de fazer uma temporada histórica, com 16 gols - algo inédito em toda a sua carreira na competição europeia. Além disso, Cristiano Ronaldo também detém o recorde de mais gols em uma única edição de Champions (17). Esta estatística, a depender dos desempenhos de artilheiros como Haaland e Lewandowski, centros das ações ofensivas de Manchester City e Barcelona, respectivamente, pode ser perdida ao fim da competição.

Cristiano Ronaldo conquistou quatro Champions League durante sua passagem pelo Real Madrid Foto: Javier Lizón/EFE





Além desses recordes, o atacante português também detém o maior número de gols em mata-mata e de hat-tricks. Em ambas as estatísticas, ele é seguido de perto por Lionel Messi, seu grande rival nas últimas décadas. Na primeira, atualmente com 67 tentos, o argentino precisaria de 18 gols, somente na fase eliminatória da competição, para superar o português - uma média de 3 gols por partida; já em números de hat-tricks (quando um jogador marca três gols em um só jogo), Messi empata na liderança com oito partidas - o PSG enfrenta Juventus, Maccabi Haifa, de Israel, e Benfica na fase de grupos. O primeiro jogo do time francês é nesta terça-feira, em casa.

Cristiano Ronaldo também lidera a estatística de jogadores com o maior número de partidas disputadas na Champions. Com 183 jogos, o português passou o antigo companheiro de clube Iker Casillas (177) na última temporada. Apesar de não poder aumentar a sua marca nesta edição, seu recorde não está ameaçado: Messi, com 156, é o atleta em atividade mais próximo de Cristiano no ranking, mas o máximo de partidas que o PSG pode disputar são 13, número inferior à distância entre os jogadores. Mesmo assim, ficará mais perto da marca do colega.

Números coletivos

Nos recordes coletivos, em especial na questão dos títulos de Champions League, Cristiano Ronaldo tem sua liderança “ameaçada”. Nos últimos 20 anos, conquistou cinco “orelhudas” (quatro pelo Real Madrid e uma pelo Manchester United). Com a vitória do Real Madrid na última temporada, Kross, Modric, Benzema e Carvajal igualaram a marca do camisa 7 mais famoso da atualidade; uma dobradinha dos merengues pode significar o fim da hegemonia do atacante.

Ao longo de sua carreira, em apenas uma oportunidade CR7 perdeu uma final de Champions League: na temporada 2009/10, diante do Barcelona, o Manchester United, ainda na primeira passagem do português pelo clube inglês, foi derrotado por 2 a 0. Nas outras cinco finais com o Real Madrid (2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18), ele saiu vitorioso em todas.

Atual momento no Manchester United

Além de não disputar a Champions League nesta temporada (a competição começa nesta terça-feira, dia 6), Cristiano Ronaldo perdeu a titularidade no Manchester United com a chegada de Erik Ten Hag. Pelo Campeonato Inglês, o atacante esteve entre os 11 iniciais em apenas uma ocasião: na goleada sofrida pelo Brentford por 4 a 0.

Cristiano Ronaldo perdeu a titularidade no Manchester United. Foto: Oli Scarff/AFP

Desde então, Cristiano Ronaldo ficou fora de dois clássicos - Liverpool e Arsenal -, ambas vitórias do United. Mesmo assim, o novo técnico holandês valoriza a presença do português no elenco, que permanecerá no clube ao menos até a próxima janela de transferências em dezembro. “Nós precisamos de jogadores de qualidade. Precisamos ter elenco para todos os jogos, mantendo nossa consistência. É para isso que trabalhamos. É claro que ele (Cristiano Ronaldo) fica”, disse Ten Hag. Nos últimos dias da janela, o United anunciou as contratações de Antony e Casemiro para a reforças a equipe.