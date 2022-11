Recordes de Messi e Mbappé abertos na Copa do Mundo do Catar

A Copa do Catar já consagrou dois jogadores de gerações diferentes que conquistaram na competição marcas históricas no futebol mundial. São dois craques, um pronto para ganhar o mundo, outro que já tem o mundo aos seus pés. Refiro-me a Mbappé e Messi. Não seria demais admitir que o jogador argentino, em sua última edição de Mundial após cinco participações, já tem a quem entregar o trono. Seu legado precede sua história.

O atacante francês já é campeão do mundo (Rússia/2018) e vem se tornando o principal cara da versão catariana.

Messi vai superar uma lenda, o que faz dele uma lenda ainda maior. Ele tem a mesma quantidade de jogos que Maradona em Copas do Mundo. São 21 partidas dele e de Dieguito. Nesta quarta-feira, diante da Polônia, ele faz seu jogo de número 22. Messi está em seu quinto Mundial. É também o jogador argentino com mais Copas na história, porque Diego Maradona e Mascherano jogaram quatro edições. Ele vai se aposentar da seleção após a disputa de 2022.

Com a ausência de Benzema, Mbappé comanda o ataque da França mais uma vez na Copa do Mundo de 2022 Foto: EFE/Noushad Thekkayil

Mbappé também já fez história no 22.º Mundial da Fifa, que acaba dia 18 de dezembro e se prepara para entrar em sua fase de oitavas. Além de ser apontado como um dos melhores atacantes da competição após duas rodadas apenas, ele sabe o caminho do gol. Sua sede é grande. Mbappé marcou três vezes nas duas primeiras apresentações da França, contra Austrália (um gol) e Dinamarca (dois gols) e superou a artilharia em Copas de duas estrelas do futebol do seu país: Platini e Zidane. Nas duas edições (2018 e 2022), o atacante que nasceu na periferia de Paris (sim, Paris tem periferia) já balançou as redes sete vezes - quatro de seus gols foram na Copa do Mundo da Rússia, quando tinha apenas 19 anos.

A França tem mais duas partidas garantidas até as oitavas, o que dá ao jogador do PSG a chance de aumentar sua conta. Mbappé só fez menos gols em Mundiais do que outro francês famoso, Just Fontaine, com 13 gols. Monsieur Fontaine fez os gols em apenas seis jogos, na única Copa que disputou, a de 1958, na Suécia, vencida pela seleção brasileira, com Pelé - aquela foi a primeira estrela das cinco do Brasil.

Portanto, não é pouco para Messi nem para Mbappé atingirem essas marcas no Catar. Os números e os feitos são tão importantes quanto seus dribles e arrancadas. No caso de Messi há ainda uma missão no Mundial que ele precisa realizar: evitar a eliminação precoce da Argentina na fase de grupos. Daí da sua importância para o time e também para o torneio. A Argentina entra em campo hoje, contra a Polônia. Tem boas chances de se classificar. Mas nenhuma garantia.

O fato é que Messi e Mbappé ainda têm histórias abertas nessa Copa do Mundo. Eles ainda não escreveram seus capítulos finais no Catar. A Argentina, se passar, vai crescer. A França já está gigante.