Red Bull Bragantino e Internacional se enfrentaram neste domingo, 23, no Nabi Abi Chedid, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, de olho na luta pelo G-6. No entanto, nenhuma das equipes conseguiu marcar e o jogo terminou em 0 a 0. Com o resultado, ambas as equipes levam um ponto para casa e seguem fora da zona de classificação à Copa Libertadores.