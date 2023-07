Red Bull Bragantino 0 x 0 São Paulo: assista aos melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O desafio do São Paulo em Bragança Paulista neste domingo era segurar o Bragantino com um time reserva. Dorival Júnior optou em descansar todos os seus titulares para a partida decisiva de quinta-feira, contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Sabia das dificuldades e dos riscos, mas fez questão de valorizar o elenco tricolor, e os jogadores escalados, para a 14ª rodada do Brasileirão. Jandrei, com contrato renovado, fez boas defesas. Pato fez sua estreia. O jogo ficou 0 a 0.