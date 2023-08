Red Bull Bragantino 1 x 1 Vasco: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Red Bull Bragantino e Vasco se enfrentaram nesta segunda-feira, 14, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o jogo terminou empatado em 1 a 1. Os cariocas abriram o placar com Pablo Vegetti, de pênalti, aos 32 do primeiro tempo, mas viram os anfitriões empatarem ainda na etapa regulamentar, com Gustavinho aos 53. O placar mantém os paulistas no G-6, enquanto os cruzmaltinos ganham um ponto na briga contra o rebaixamento e se aproximam do 16º colocado, Bahia, que perdeu no fim de semana.