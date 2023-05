Após três empates seguidos, enfim o Red Bull Bragantino voltou a vencer no Brasileirão. Na noite deste sábado, em jogo válido pela sétima rodada, o time venceu o Athletico-PR, pelo placar de 2 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Eduardo Sasha e Thiago Borbas, um em cada tempo, fizeram os gols do duelo. Acompanhe os melhores momentos do jogo: