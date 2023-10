Red Bull Bragantino 2 x 1 Palmeiras: assista aos gols e melhores momentos da partida do Brasilerão

De olho no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores com o Boca Juniors, o Palmeiras entrou em campo neste domingo com um time inteiramente reserva e foi derrotado por 2 a 1 pelo Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid. O time alviverde perdeu a chance de encostar no Botafogo, líder isolado do Brasileirão, e viu a equipe de Bragança paulista assumir a segunda posição, com 45 pontos. Endrick fez o gol do Palmeiras, enquanto Eduardo Sasha, de pênalti, e Eric Ramires, garantiram a virada para os donos da casa.