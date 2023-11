Red Bull Bragantino 2 x 2 Botafogo: assista aos gols e os melhores momentos da partida

O Botafogo empatou com o Red Bull Bragantino neste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Palmeiras confirma a liderança, com 62 pontos, dois a mais que o o alvinegro. O time de Bragança Paulista, que também briga pelo título, é o quarto colocado, com 59 pontos

O próximo jogo do Botafogo é no dia 23, contra o Fortaleza, às 19h, na Arena Castelão. A partida é válida pela 29ª rodada e foi remarcada devido ao compromisso do time cearense na final da Copa Sul-Americana. O Red Bull Bragantino volta a campo em um confronto direto contra o Flamengo, também dia 23, em jogo atrasado da 29ª rodada, no Maracanã, às 21h30.