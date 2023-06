Red Bull Bragantino 4 x 0 Flamengo: assista aos gols e aos melhores momentos do jogo do Brasileirão

A pausa da Data Fifa que era para ajudar muitas equipes fez um mal enorme ao Flamengo. O time vinha embalado por quatro vitórias seguidas e não perdia há 10 partidas e não jogou futebol em Bragança Paulista. Dominado do início ao fim, os cariocas acabaram derrotados por humilhantes 4 a 0 diante do Red Bull Bragantino - podia ser bem mais -, deram adeus à série sem derrotas e desperdiçaram a chance de assumir a segunda colocação do Brasileirão.