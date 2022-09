Red Bull Bragantino fica só no empate com o Goiás, e deixa o campo sob vaias

O Red Bull Bragantino não conseguiu quebrar o jejum de vitórias dentro do Campeonato Brasileiro, ficou no 1 a 1 com o Goiás, neste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, pelo Brasileiro e deixou sua torcida decepcionada. Ao fim do jogo, ela vaiou o time e pediu a cabeça do técnico Maurício Barbieri.

Agora já são sete jogos sem um triunfo. Neste recorte, o time tem quatro empates seguidos em casa, e contabiliza 34 pontos. O Goiás, que teve um início ruim e até correu riscos de rebaixamento, aparece com 37 pontos na classificação.

Após sete jogos sem vencer, técnico Mauricio Barbieri se vê ameaçado no cargo. Foto: Carla Carniel/Reuters

A partida começou movimentada. Logo aos sete minutos, Alerrandro quase abriu o placar para o time da casa, mas a bola passou tirando tinta da trave. Aos 12 minutos, Artur foi quem assustou Tadeu, mas também sem direção.

Aos 22 minutos, o Goiás chegou com perigo pela primeira vez com Sávio, que fez boa jogada, mas chutou na rede, pelo lado de fora. A resposta do Bragantino foi rápida e certeira. Aos 27 minutos, Léo Ortiz cruzou com perfeição para Alerrandro, que se antecipou à marcação e abriu o placar.

Esta vantagem deu maior tranquilidade ao time paulista, que passou a tocar a bola e poderia, ampliar o marcador.

Na volta para o segundo tempo, o Bragantino quase fez o segundo gol com Artur, que parou em boa defesa de Tadeu. Aos oito minutos, porém, o VAR identificou pênalti para o Goiás após uma dividida forte de Lucas Cândido em cima de Diego. Pedro Raul foi para a cobrança e não desperdiçou, deixando tudo igual no placar e também se igualando a Cano, do Fluminense, na artilharia do Brasileirão, com 15 gols.

Na comemoração, porém, ele foi advertido com o cartão amarelo. Suspenso, está fora do próximo compromisso. “Não sei o por que disso. Eu sempre comemoro deste jeito, não era para receber cartão. Não tem nada demais” reclamou o artilheiro.

Depois disso, o Goiás recuou e o Bragantino, mesmo às vezes desordenado, foi para cima e criou várias chances para marcar.

Nos últimos minutos, foi um jogo de ataque contra defesa. Aos 40 minutos, Artur chutou de longe, mas Tadeu novamente salvou o Goiás e garantiu o empate.

Os times vão ter um período maior de folga com a Data Fifa no próximo final de semana. Desta forma, eles voltam a campo só no dia 28 (quarta-feira) pela 28.ª rodada. O Bragantino vai enfrentar o Internacional, no Beira-Rio. Já o Goiás vai receber o Botafogo, também às 21h45.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 x 1 GOIÁS

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul (Jadsom Silva),Lucas Evangelista e Eric Ramires (Hyoran); Artur, Alerrandro (Popó e Gabriel Novaes) e Helinho (Miguel). Técnico: Maurício Barbieri.

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Auremir, Matheus Sales, Diego (Lucas Halter) e Marquinhos Gabriel (Caio); Renato Júnior (Pedro Junqueira) e Pedro Raul (Nicolas). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Alerrandro, aos 27 minutos do primeiro tempo. Pedro Raul (de pênalti), aos 9 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Sávio, Marquinhos Gabriel, Renato Júnior, Pedro Raul(Goiás).

ÁRBITRO - José Mendonça da Silva Júnior (PR).

RENDA - R$ 74.620,00.

PÚBLICO - 3.984 presentes pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).