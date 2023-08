Red Bull Bragantino x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Red Bull Bragantino e América-MG decidem nesta quinta-feira, a partir das 21h (horário de Brasília), qual dos dois avançará às quartas de final da Copa Sul-Americana. Esse é o único duelo entre brasileiros nesta fase da competição. A partida acontece na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, e tem transmissão do Paramount+.

No primeiro duelo, em Minas, América e Bragantino empataram por 1 a 1. Por isso, quem vencer, por qualquer placar, garante a classificação. Novo empate leva a definição da vaga para as penalidades. O jogo será disputado na Neo Química Arena, casa do Corinthians, porque o Nabi Abi Chedid não tem a capacidade mínima exigida pela Conmebol para receber uma partida de fase mata-mata da Sul-Americana. O mínimo exigido é 20 mil e o estádio em Bragança Paulista comporta pouco mais de 12 mil torcedores.

Trata-se de um confronto de times que atravessam momentos antagônicos. O América-MG é o pior time do Brasileirão. Com dez pontos, foi ultrapassado na última rodada pelo Vasco e mandou embora o técnico Vagner Mancini, substituído por Fabián Bustos. O argentino, porém, ainda não dirige a equipe. O interino Diogo Giacomini é quem estará no comando interino do time.

Já o Bragantino, de Pedro Caixinha, vive sua melhor fase no ano. No quinto lugar do Brasileirão, avançou às oitavas de final da Sul-Americana em primeiro do Grupo C, à frente do Estudiantes, da Argentina, e é um dos favoritos para a conquista da competição continental, da qual foi vice-campeão em 2021.

Bragantino e América se enfrentam pela Copa Sul-Americana Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: São Paulo (SP).

São Paulo (SP). ESTÁDIO : Neo Química Arena.

: Neo Química Arena. DATA : 10/08//2023 (quinta-feira).

: 10/08//2023 (quinta-feira). HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Paramount+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Léo Ortiz, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Gustavinho; Vitinho, Sorriso e Eduardo Sasha (Thiago Borbas). Técnico: Fabián Bustos.

Cleiton; Andres Hurtado, Léo Ortiz, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Gustavinho; Vitinho, Sorriso e Eduardo Sasha (Thiago Borbas). Fabián Bustos. AMÉRICA-MG: Mateus Pasinato; Marcinho, Maidana, Júlio e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Benítez; Paulinho Boia, Everaldo (Felipe Azevedo) e Mastriani. Técnico: Diogo Giacomini (interino).

