Red Bull Bragantino x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Red Bull Bragantino encara o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, pelo 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há oito partidas sem partidas sem perder, o time do interior paulista busca a terceira vitória seguida na competição para diminuir a distância para o líder Botafogo, enquanto os mineiros tentam dar continuidade à campanha de recuperação do time para buscar uma vaga na Copa Libertadores.

Na vice-liderança, o Bragantino tem 52 pontos, sete a menos do que o Botafogo. O jogo dos cariocas com o Fortaleza nesta rodada foi adiado pela CBF, enquanto o próximo duelo do time de Bragança, com o terceiro colocado Flamengo, também foi postergado pela entidade — ambos os jogos devem ocorrer na Data Fifa. O Atlético-MG, por sua vez, está na sétima colocação, a um ponto do Grêmio, time que abre o G-6.

Red Bull Bragantino e Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão nesta quarta-feira. Foto: Arte/Estadão

RED BULL BRAGANTINO X ATLÉTICO-MG: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 25/10 (sábado).

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

ONDE ASSISTIR RED BULL BRAGANTINO X ATLÉTICO-MG AO VIVO

Premiere

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE RED BULL BRAGANTINO E ATLÉTICO-MG

RED BULL BRAGANTINO : Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom (Raul), Eric Ramires e Lucas Evangelista; Vitinho, Matheus Gonçalves e Eduardo Sasha. Técnico : Pedro Caixinha.

: Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom (Raul), Eric Ramires e Lucas Evangelista; Vitinho, Matheus Gonçalves e Eduardo Sasha. : Pedro Caixinha. ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Guilherme Arana; Otávio, Pedrinho, Alan Franco e Igor Gomes; Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE RED BULL BRAGANTINO E ATLÉTICO-MG