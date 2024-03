Red Bull Bragantino x Botafogo: onde assistir, horário e escalações das equipes

Ambas as equipes entraram na Libertadores na segunda fase. O Bragantino avançou depois de eliminar o Águilas Doradas, da Colômbia, nos pênaltis após dois empates sem gols. Já o Botafogo se classificou depois de golear o Aurora, da Bolívia, por 6 a 0, após empatar por 1 a 1 na altitude de Cochabamba. A equipe paulista tem a expectativa do retorno do volante Matheus Fernandes para o confronto. Já a equipe do Rio continua desfalcada de jogadores importantes, como o goleiro John e os atacantes Jeffinho e Luiz Henrique, este último contratado por R$ 107 milhões junto ao Bétis, valor recorde no futebol brasileiro.

O Bragantino faz bom início de temporada, tendo se classificado em primeiro lugar no seu grupo do Campeonato Paulista. Ao todo, foram 21 pontos (seis vitórias, três empates e três derrotas). Os comandados do técnico português vão enfrentar a Inter de Limeira nas quartas de final. Já o Botafogo atravessou uma crise no começo do ano, ainda contaminado pela perda do título do Brasileirão de 2023, e foi mal no Carioca, ficando fora das semifinais e tendo de disputar a Taça Rio com um time alternativo para buscar a vaga na Copa do Brasil. Desde que o interino Fabio Matias assumiu a equipe após a demissão de Tiago Nunes são cinco vitórias consecutivas.