Red Bull Bragantino x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalação das equipes

Red Bull Bragantino e Botafogo-SP jogam neste domingo, às 19h30 (horário de Brasília), no Nabizão, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida coloca frente a frente equipes que vivem momentos diferentes no estadual até aqui.

ONDE ASSISTIR RED BULL BRAGANTINO X BOTAFOGO-SP

Red Bull Bragantino x Botafogo-SP terá transmissão no Premiere, na TV por assinatura, e do Paulistão Play, no streaming. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h30 (horário de Brasília) em Bragança Paulista.

Ari Ferreira/Red Bull Bragantino. Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Continua após a publicidade

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton, Hurtado, Lucas Cunha, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Gustavinho e Bruno Gonçalves; Arthur, Werik e Sorriso. Técnico: Pedro Caixinha.

BOTAFOGO-SP: Matheus, Vidal, Gustavo Henrique, Diogo Silva e Jean Victor; Tárik, Robinho, Filipe Soutto e Gustavo Xuxa; Osman e Luiz Henrique. Técnico: Adilson Batista.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Após um início instável, o Red Bull Bragantino se encontrou e conseguiu crescer na temporada. Nas últimas três partidas, independente da competição, o time de Bragança Paulista venceu duas e empatou uma. O Botafogo-SP contou com uma derrota do Santos na última rodada para avançar para o mata-mata. No último jogo, a equipe foi derrotada de virada pelo São Paulo, por 3 a 1.