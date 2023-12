Red Bull Bragantino x Coritiba: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Red Bull Bragantino recebe o Coritiba neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já classificado para a Copa Libertadores, o time do interior paulista busca uma vaga na fase de grupos da competição continental. O time paranaense, por sua vez, já está rebaixado desde a 35ª rodada e apenas cumpre tabela.

Sem vencer há quatro partidas, o Bragantino está na sexta colocação, com 56 pontos, a quatro pontos do Flamengo, time que abre o G-4, zona de classificação para uma vaga direta para a Libertadores. O Coritiba está na vice-lanterna, com somente 30 pontos, e já pensa em 2024. Nesta semana, a SAF do clube curitibano acertou a contratação do técnico Guto Ferreira visando a disputa da Série B.

Red Bull Bragantino e Coritiba se enfrentam pela 37ª rodada do Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

RED BULL BRAGANTINO X CORITIBA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

LOCAL : Bragança Paulista (SP).

: Bragança Paulista (SP). ESTÁDIO : Nabi Abi Chedid.

: Nabi Abi Chedid. DATA : 03/12/2023 (domingo).

: 03/12/2023 (domingo). HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR RED BULL BRAGANTINO X CORITIBA AO VIVO

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES DE RED BULL BRAGANTINO E CORITIBA

RED BULL BRAGANTINO : Cleiton; Aderlan (Hurtado), Leo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom e Matheus Fernandes; Matheus Gonçalves (Helinho), Lucas Evangelista e Mosquera; Eduardo Sasha. Técnico : Pedro Caixinha.

: Cleiton; Aderlan (Hurtado), Leo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadsom e Matheus Fernandes; Matheus Gonçalves (Helinho), Lucas Evangelista e Mosquera; Eduardo Sasha. : Pedro Caixinha. CORITIBA: Pedro Morisco; Natanael, Thalisson Gabriel, Kuscevic e Victor Luis; Andrey, Bruno Gomes e Matheus Bianqui (Willian Farias); Marcelino Moreno, Diogo Oliveira (Garcez) e Robson. Técnico: Guto Ferreira.

