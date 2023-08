Red Bull Bragantino x Cuiabá: onde assistir, horário e escalação das equipes

Projetando uma classificação para a Libertadores de 2024, Red Bull Bragantino e Cuiabá se enfrentam neste domingo, 27, no Nabi Abi Chedid pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os paulistas, colados no G-6, querem fazer valer a força de jogar em casa para esquecer os recentes 4 a 0 que sofreram do Bahia, enquanto os mato-grossenses buscam reencontrar o caminho da vitória, após duas derrotas consecutivas.

Pedro Caixinha terá, novamente, que superar uma série de desfalques para o confronto. Além de Eduardo Sasha, ainda lesionado, não contará com os suspensos Andrés Hurtado e Jadsom; por outro lado, Juninho Capixaba retorna. Já António Oliveira deve dispor quase de força máxima, com a única baixa sendo Clayson, machucado. Deyverson, artilheiro da equipe no campeonato, comanda o ataque mais uma vez.

Red Bull Bragantino x Cuiabá. Foto: Arte/Estadão

RED BULL BRAGANTINO X CUIABÁ

LOCAL : Bragança Paulista (SP).

: Bragança Paulista (SP). ESTÁDIO : Nabi Abi Chedid.

: Nabi Abi Chedid. DATA : 27/08/2023

: 27/08/2023 HORÁRIO: 11h.

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

RED BULL BRAGANTINO : Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Luan Patrick (Léo Realpe) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Yani e Gustavinho; Sorriso, Thiago Borbas e Vitinho. Técnico : Pedro Caixinha.

: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Luan Patrick (Léo Realpe) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Yani e Gustavinho; Sorriso, Thiago Borbas e Vitinho. : Pedro Caixinha. CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Pablo Ceppelini; Jonathan Cafú, Deyverson e Wellington Silva. Técnico: António Oliveira.

ÚLTIMOS RESULTADOS