Red Bull Bragantino x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Fluminense visita o Red Bull Bragantino neste domingo, no Nabi Abi Chedid, para tentar não se descolar ainda mais do G6. A equipe tricolor vem de três partidas sem vitória — um empate e duas derrotas — e começou a rodada na nona posição.

O empate contra o Corinthians, inclusive, trouxe problemas para Diniz escalar o Fluminense neste domingo. Felipe Melo e Thiago Santos, duas opções que o treinador teria para a zaga para suprir a ausência de Nino, machucado, foram expulsos.

O time de Fernando Diniz está na final da Libertadores e ainda pode garantir vaga no torneio do ano que vem caso seja campeão nesta temporada. Mas tem que ficar atento aos adversários na briga pelo G6 para não correr o risco de ficar sem vaga na copa continental para o ano que vem.

Red Bull Bragantino e Fluminense se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

Já o Bragantino vem de resultados positivos no Brasileirão. São 7 jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e dois empates nesse período. Os bons resultados recentes foram, inclusive, o que garantiram que a equipe de Pedro Caixinha começasse a rodada na vice-liderança do campeonato.

Na última rodada, Sasha marcou dois gols na vitória do Bragantino sobre o Santos, por 3 a 1. O atacante assustou ao deixar o campo com dores na coxa, mas está bem e tem condições de jogo para este domingo.

RED BULL BRAGANTINO X FLUMINENSE: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 22/10 (domingo)

HORÁRIO: 18h30

LOCAL: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

ONDE ASSISTIR RED BULL BRAGANTINO X FLUMINENSE AO VIVO

SporTV

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE RED BULL BRAGANTINO X FLUMINENSE

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton, Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Raul e Lucas Evangelista; Matheus Gonçalves, Sasha e Vitinho.

Cleiton, Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Raul e Lucas Evangelista; Matheus Gonçalves, Sasha e Vitinho. FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Marlon, Felipe Andrade e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso; Arias, Cano e Keno.

