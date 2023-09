Red Bull Bragantino x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Red Bull Bragantino e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em Bragança Paulista, o time paulista tenta manter o bom momento na atual temporada para continuar próximo dos primeiros colocados na classificação. Já os gaúchos tentam se manter no G4 no ano de volta para a Série A.

Jogando em casa, o Red Bull Bragantino quer manter a sequência sem resultados negativos. Com uma derrota nas últimas nove partidas, contando todas as competições, o time paulista se consolidou no G6 do Brasileirão e quer permanecer no G4 nesta rodada da competição.

Pelo lado gaúcho, a temporada de 2023 é vista como positiva. Após a conquista do estadual e a queda na semifinal da Copa do Brasil, a equipe de Renato Gaúcho está consolidada no G4 do Brasileirão e tenta encostar ainda mais no líder Botafogo. Contando com Luis Suárez e Kannemann, a equipe de Porto Alegre quer vencer no interior paulista para continuar na caça ao líder.

RED BULL BRAGANTINO X GRÊMIO

RED BULL BRAGANTINO X GRÊMIO

DATA: 14/09 (quarta-feira).

HORÁRIO: 21h30.

ESTÁDIO: Nabi Abi Chedid.

LOCAL: Bragança Paulista.

ONDE ASSISTIR

Sportv

Premiere.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

RED BULL BRAGANTINO : Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Lucas Rafael (Léo Realpe) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico : Pedro Caixinha

: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Lucas Rafael (Léo Realpe) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha. : Pedro Caixinha GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Rodigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Ronald (Villasanti), Pepê e Cristaldo; João Pedro Galvão e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS