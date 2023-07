Red Bull Bragantino x Internacional: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Red Bull Bragantino recebe o Internacional neste domingo, 23, pelo Campeonato Brasileiro, em jogo que vale o retorno ao G-6 aos paulistas, após derrota para o líder Botafogo na última rodada. Fazendo um bom 2023, eles encaram a equipe gaúcha em reformulação após uma troca de técnicos e buscam retomar as vitórias.

Pedro Caixinha poderá contar com força máxima para o duelo e repetir a escalação dos últimos jogos, ou seja, chega em boa situação. Eduardo Coudet, no entanto, terá algumas baixas em sua reestreia no comando do Inter: Vitão está suspenso e Luiz Adriano, que perdeu a mãe recentemente, pode ser liberado do confronto.

Bragantino x Inter: onde assistir. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Bragança Paulista (SP).

: Bragança Paulista (SP). ESTÁDIO : Nabi Abi Chedid.

: Nabi Abi Chedid. DATA : 23/07/2023 (domingo).

: 23/07/2023 (domingo). HORÁRIO: 16h00 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta).

Premiere (Pay-per-view).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

RED BULL BRAGANTINO : Cleiton; Andrés Hurtado, Luan Patrick, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Bruninho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

: Cleiton; Andrés Hurtado, Luan Patrick, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Bruninho, Eduardo Sasha e Vitinho. Pedro Caixinha. INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Mercado, Nico Hernández e Renê; Johnny; Aránguiz, De Pena e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

ÚLTIMOS RESULTADOS